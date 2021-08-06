الجامعة العربية: لا نريد انجرار لبنان إلى المواجهة بين إيران وإسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:24 مساءً - منذ 19 دقيقة

آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2021 2:06 مساءً

أكّدت جامعة الدول العربية أنّها لا تريد “للبنان أن ينجرّ إلى المواجهة بين إيران وإسرائيل”.

وفي حديث تلفزيوني، لفتت إلى أنّهم يتواصلون “مع أطراف دوليّة ومع الأمم المتّحدة للتهدئة بين لبنان وإسرائيل”.

وأضافت: “لا بد أن يعمل الجميع على عدم الزجّ بلبنان في هذا الوقت الصعب”.

وعاد التوتر إلى جنوب لبنان، الجمعة، بعد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي مستهدفا المواقع التي أطلقت منها الصواريخ.

وذكر مصدر أمني لبناني، الجمعة، أن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، فيما تحدثت وكالة الأنباء اللبنانية عن “تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء حاصبيا والعرقوب”.