القوات الجوية الأفغانية تعاني!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إن القوات الجوية الأفغانية تجاهد كي تبقى قادرة على العمل، في ظل رحيل القوات الأمريكية عن أفغانستان، وتقدم حركة طالبان المستمر على الأرض.

وذكرت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”عمل أكثر من ألف متعاقد مع القوات الجوية الأفغانية، وهي واحدة من قصص النجاح القليلة النسبية في الجهود الأمريكية لتطوير قوة عسكرية أفغانية قابلة للحياة، ولكن مسؤولي الدفاع الأمريكيين والأفغان يقولون إن الأمر لم يصل إلى تحقيق المستهدف بعد“.

وأضافت: ”هناك مهمة كبيرة ملقاة على عاتق القوات الجوية الأفغانية، حيث تسعى طالبان لتوسيع سيطرتها على مئات من مناطق الحكومة المحلية في جميع أنحاء البلاد، وتشكل تهديدا لأكثر من 12 من عواصم المقاطعات، البالغ عددها 34. وعادت الولايات المتحدة إلى المعركة لتقويض مكاسب طالبان، حيث شنت حوالي 20 غارة جوية، بما في ذلك حول قندهار“.

وتابعت قائلة: ”أشار مسؤولون عسكريون أمريكيون إلى أن سلاح الجو الأفغاني شارك أيضاً في الغارات، منذ مطلع يونيو الماضي، ونفذت القوات الجوية الأفغانية عدة مئات من الضربات الجوية في أنحاء أفغانستان“.

وبينت: ”استند تطوير القوات الجوية الأفغانية جزئياً إلى توقع أن الولايات المتحدة ستكون متواجدة بشكل دائم، من أجل مساعدة الأفغان في صيانة طائراتهم وإصلاحها. وقال مسؤولون أمريكيون وأفغان، إن الطيارين تعلموا كيفية الطيران، ولكن تم تدريبهم عن قصد على مستوى معين من الكفاءة“.

ورأت ”وول ستريت جورنال“، أن القوات الجوية الأفغانية سوف تعاني كثيرا بعد إكمال الانسحاب العسكري الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بمشكلات صيانة الطائرات، وبشكل خاص الطائرة (بلاك هوك)، التي تعتبر واحدة من أكثر الطائرات تطورا في أسطول القوات الجوية الأفغانية.وتابعت قائلة: ”أشار مسؤولون عسكريون أمريكيون إلى أن سلاح الجو الأفغاني شارك أيضاً في الغارات، منذ مطلع يونيو الماضي، ونفذت القوات الجوية الأفغانية عدة مئات من الضربات الجوية في أنحاء أفغانستان“.

وبينت: ”استند تطوير القوات الجوية الأفغانية جزئياً إلى توقع أن الولايات المتحدة ستكون متواجدة بشكل دائم، من أجل مساعدة الأفغان في صيانة طائراتهم وإصلاحها. وقال مسؤولون أمريكيون وأفغان، إن الطيارين تعلموا كيفية الطيران، ولكن تم تدريبهم عن قصد على مستوى معين من الكفاءة“.

ورأت ”وول ستريت جورنال“، أن القوات الجوية الأفغانية سوف تعاني كثيرا بعد إكمال الانسحاب العسكري الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بمشكلات صيانة الطائرات، وبشكل خاص الطائرة (بلاك هوك)، التي تعتبر واحدة من أكثر الطائرات تطورا في أسطول القوات الجوية الأفغانية.