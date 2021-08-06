لقاح “جونسون آند جونسون” يقي من الوفاة بكورونا بنسبة مرتفعة جدا!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2021 11:47 صباحًا

يوفر لقاح “جونسون آند جونسون” للوقاية من كورونا الحماية من الوفاة بالمرض بنسبة تفوق 90 بالمئة، بحسب ما قالت باحثة من جنوب إفريقيا إن دراسة أجراها البلد الإفريقي.

وأضافت الباحثة جليندا جراي، التي شاركت في قيادة الدراسة: “بوسعنا القول إن لقاح جونسون آند جونسون الذي يتكون من جرعة واحدة وفر للعاملين في مجال الرعاية الصحية الحماية من الوفاة بنسبة تتراوح بين 91 بالمئة و96.2 بالمئة”.

وتابعت: “هذه هي النتيجة الأساسية التي توصلنا إليها، وبوسعنا القول إن هذا اللقاح وفر الحماية من الوفاة للعاملين في مجال الصحة”.