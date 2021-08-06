التحالف يحبط هجوماً حوثياً بطائرة مفخخة باتجاه السعودية

05 أغسطس , 2021
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن إفشال هجوم بواسطة مسيّرة مفخخة لجماعة الحوثي، حاولت من خلاله استهداف المملكة.
وأعلن التحالف، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة باتجاه خميس مشيط .
وقال التحالف إن كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها، مشدداً على أنه سيتخذ كل الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
ويأتي هذا الهجوم غداة تصريحات أدلى بها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حول رفض جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران لمبادرات السلام وتفضيلها الحل العسكري.
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