إيطاليا تواجه فيضانات قوية في شمال البلاد

05 أغسطس , 2021
مخلّفات الفيضانات في إيطاليا (غيتي)
أدى هطول أمطار غزيرة في ساوث تيرول الإيطالية، إلى فيضان الانهار على ضفتيها، واضطرت السلطات لإغلاق الطرق بسبب الانهيارات الأرضية. وفاض نهر ايساك على ضفتيه في مدينة كلاوسين، مما دفع الشرطة لمطالبة الاهالي تحريك سياراتهم تحت الأرض والاستعداد للفيضانات.
ويواجه السكان في لومباردي مستويات مياه مرتفعة و سيول، على طول بحيرة كومو التي فاضت لفترة قصيرة، مما أدى لغمر شوارع كومو بالمياه.
ونشرت قوات الاطفاء الايطالية نحو 1000 من رجال الانقاذ في المناطق المتضررة، وفقا لما ذكرته هيئة الدفاع المدني، كما أن إيطاليا الآن تخضع لثاني أعلى مستوى طوارئ ضمن أربعة مستويات.
مئات الجثامين تنتظر منذ أسابيع إحراقها في روما بسبب البطء الإداري
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