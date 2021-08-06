القبض على متهم بالقتل العمد وآخر بالاتجار بالبشر في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الجمعة، إلقاء القبض على متهم بالقتل العمد وآخر بالاتجار بالبشر.



وذكر بيان للمديرية، ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام المدائن تمكنت من القاء القبض على متهم قام بجريمة قتل ضمن منطقة المدائن، ليتم تدوين أقواله بالاعتراف صراحة عن جريمة القتل بعد التحقيق معه وتم تصديقها قضائياً، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات".



وأضاف أن "قوة من مكتب الرصافة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية نفذت أمر قبض بحق متهم لقيامه بالإتجار بالبشر وفق أحكام المادة (5) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم أصوليا".