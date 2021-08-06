بالفيديو.. حريق كاليفورنيا يدمر مدينة عمرها 150 عاما

بغداد - ياسين صفوان - دمر حريق غابة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية مدينة غرينفيل، التي تأسست خلال اكتشاف الذهب فيها منتصف القرن التاسع عشر.

وقال سكان محليون إن الحريق الذي أطلق عليه اسم "ديكسي" دمر المدينة في غضون ساعتين فقط، بحسب ما ذكر موقع "life".

وعلى الشبكات الاجتماعية، عرضت لقطات مصورة من الغلاف الجوي تظهر أعمدة الدخان، مما يدل على أنه لم يتبق شيء من المدينة عمليًا. وفقًا لآخر تعداد سكاني، عاش ما يزيد عن ألف شخص في مدينة غرينفيل.





وغطت منطقة الحريق في ولاية كاليفورنيا مساحة 278 ألف فدان (أكثر من 112.5 ألف هكتار). تمكن رجال الإطفاء من التعامل مع 35% فقط من مساحتها. وتعتقد السلطات أن الحريق سينطفئ بحلول 13 أغسطس/ آب.