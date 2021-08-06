المنافذ الحدودية تعلن ضبط مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد

وذكرت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط حاوية تحتوي على رافعات شوكية عدد (٥) مخبأة خلف أدوات احتياطية مستخدمة معدة للتهريب".

واضافت ان "المواد ضُبطت خارج الحرم الكمركي في نقطة البحث والتحري كونها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".



ولفتت الى "إحالة المواد المضبوطة للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".