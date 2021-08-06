وفد نواب تنسيقية شباب الأحزاب يلتقى أعضاء المجلس المصري للشئون الخارجية

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القاهرة - سامية سيد - التقي وفد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية، بقيادات المجلس المصري للشئون الخارجية حيث التقوا بالسفير عزت سعد مدير المجلس والسفير مروان بدر والدكتور السيد فليفل والدكتور أحمد حافظ أعضاء المجلس، يأتى ذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي التعاون مع كافة الجهات المؤثرة في المشهد الدبلوماسي والسياسي المصري .

وضم وفد التنسيقية كل من بلال حبش نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس الأمناء ومن أعضاء مجلس النواب النائبة أميرة صابر والنائب أحمد مقلد،والنائب طارق الخولي، والنائب عماد خليل والنائبة رشا أبو شقرة ، ومن نواب مجلس الشيوخ النائب محمود القط، ود.هدى رؤوف، وحازم هلال، أعضاء التنسيقية.

و تعرف الوفد علي أنشطة المجلس السياسية والبحثية، وناقش العديد من القضايا السياسية علي رأسها سد النهضة ووجود إسرائيل كعضو مراقب بالاتحاد الافريقي ، والعلاقات المصرية الأمريكية والإفريقية، والعلاقات بين مصر وأمريكا اللاتينية وكذا العديد من الموضوعات الأخري.

وقد أشاد ممثلو المجلس بأهمية الحوار مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كونها تضم كوادر سياسية شبابية ذوي تيارات فكرية مختلفة ومتنوعة، كما تم نقاش العديد من أوجه التعاون المشتركة بين المجلس والتنسيقية مستقبلاً.