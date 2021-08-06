مشهد مؤثر لمشجع يبكي بـ 'حرقة' بعد صدمة رحيل ميسي (فيديو)

وتجمعت جماهير برشلونة خارج ملعب "كامب نو"، وظهرت وهي ترتدي قميص النجم الأرجنتيني وتجلس على الأرصفة في حالة ذهول، غير مصدقة لخبر رحيل أسطورة "البارسا" وهدافه التاريخي.

وبدا أحد المشجعين مصدوما، حيث لم يقو على استيعاب النبأ المفاجئ، وظل يذرف الدموع ويقبل قميص ميسي، في لقطة مؤثرة لقيت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.