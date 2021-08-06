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مشهد مؤثر لمشجع يبكي بـ 'حرقة' بعد صدمة رحيل ميسي (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-06 | 11:15

مشهد مؤثر لمشجع يبكي بـ

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احتشد عدد من مشجعي أمام بوابات ملعب "كامب نو"، معقل الفريق، اعتراضا منهم على إعلان رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الخميس.
وتجمعت جماهير برشلونة خارج ملعب "كامب نو"، وظهرت وهي ترتدي قميص النجم الأرجنتيني وتجلس على الأرصفة في حالة ذهول، غير مصدقة لخبر رحيل أسطورة "البارسا" وهدافه التاريخي.

وبدا أحد المشجعين مصدوما، حيث لم يقو على استيعاب النبأ المفاجئ، وظل يذرف الدموع ويقبل قميص ميسي، في لقطة مؤثرة لقيت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

 



وكان نادي برشلونة، أعلن أمس الخميس، في بيان مغادرة نجمه ميسي صفوف النادي الكتالوني، بعد عشرين عاما قضاها مدافعا عن ألوانه.

وذكر نادي برشلونة في بيانه، أنه رغم حصول اتفاق مع ميسي إلا أن "عراقيل اقتصادية وهيكلية " حالت دون بقاء النجم الأرجنتيني في أحضان الفريق الكتالوني.

وأعرب النادي عن أسف الطرفين لهذه القطيعة المفاجئة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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