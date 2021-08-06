حزب الله يؤكد مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مزارع شبعا

بغداد - ياسين صفوان - اعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مزارع شبعا.

وجاء في بيان صادر عن حزب الله قوله، ان "مجموعات الشهيد علي كامل محسن ‏والشهيد محمد قاسم طحان في المقاومة الإسلامية قامت بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال ‏الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم، عند الساعة 11:15 دقيقة من قبل ظهر اليوم الجمعة".



واضاف ان "القصف يأتي رداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي".