انت الان تتابع خبر حزب الله يؤكد مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مزارع شبعا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مزارع شبعا.
وجاء في بيان صادر عن حزب الله قوله، ان "مجموعات الشهيد علي كامل محسن والشهيد محمد قاسم طحان في المقاومة الإسلامية قامت بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم، عند الساعة 11:15 دقيقة من قبل ظهر اليوم الجمعة".
واضاف ان "القصف يأتي رداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي".
واضاف ان "القصف يأتي رداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي".