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حزب الله يؤكد مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مزارع شبعا

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بغداد - ياسين صفوان - اعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مزارع شبعا.
وجاء في بيان صادر عن حزب الله قوله، ان "مجموعات الشهيد علي كامل محسن ‏والشهيد محمد قاسم طحان في المقاومة الإسلامية قامت بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال ‏الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم، عند الساعة 11:15 دقيقة من قبل ظهر اليوم الجمعة".

واضاف ان "القصف يأتي رداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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