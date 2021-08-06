الصحة تؤكد استمرار فتح منافذ التلقيح خلال الجمعة والعطل الرسمية

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صوتي وزعه على وسائل اعلام بينها الخليج 365، ان "جميع منافذ التلقيح في بغداد والمحافظات ستكون مفتوحة ومستمرة بحملات التطعيم خلال يوم الجمعة وايام العطل الرسمية". وشدد البدر على "ضرورة استمرار وسائل الاعلام والجهات الساندة بنشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية بشأن تلقي اللقاحات وفائدتها".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012