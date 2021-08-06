انت الان تتابع خبر الصحة تؤكد استمرار فتح منافذ التلقيح خلال الجمعة والعطل الرسمية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اصدرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، توضيحا جديدا بشأن فتح منافذ التلقيح خلال الجمعة والعطل الرسمية.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صوتي وزعه على وسائل اعلام بينها الخليج 365، ان "جميع منافذ التلقيح في بغداد والمحافظات ستكون مفتوحة ومستمرة بحملات التطعيم خلال يوم الجمعة وايام العطل الرسمية".
وشدد البدر على "ضرورة استمرار وسائل الاعلام والجهات الساندة بنشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية بشأن تلقي اللقاحات وفائدتها".
وشدد البدر على "ضرورة استمرار وسائل الاعلام والجهات الساندة بنشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية بشأن تلقي اللقاحات وفائدتها".