إسرائيل: حزب الله المسؤول عن إطلاق الصواريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مصادر أمنية إسرائيلية أن حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، هو المسؤول عن إطلاق قذائف صاروخية على إسرائيل صباح الجمعة.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "تقدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن حزب الله نفذ إطلاق النار رداً على الغارة الجوية مساء الثلاثاء".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أنه "تم إطلاع رئيس الوزراء نفتالي بينيت على الأحداث التي جرت قبل قليل على الحدود الشمالية".

وأضاف: "سيجري رئيس الوزراء خلال الساعة القريبة مشاورات مع كل من وزير الدفاع بيني جانتس ورئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي وكبار قادة المؤسسة الأمنية".

وكانت حوادث مشابهة، ولكن أقل حدة، وقعت في الأشهر الأخيرة حيث وجهت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الاتهام لمنظمات فلسطينية بالمسؤولية عنها.

ولكن هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها إسرائيل الاتهام لمنظمة حزب الله بإطلاق صواريخ.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه رصد "إطلاق أكثر من 10 قذائف من لبنان نحو الأراضي الاسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها بينما سقطت باقي القذائف في مناطق مفتوحة بمنطقة جبل روس (هار دوف)".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القذائف أطلقت من مزارع شبعا في جنوبي لبنان.

ويسيطر حزب الله على منطقة مزارع شبعا بالكامل بحسب التقديرات الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء إطلاق 3 قذائف من لبنان على شمالي إسرائيل، ورد على ذلك بسلسلة من الهجمات المدفعية والجوية على مواقع في لبنان قال إن النيران أطلقت منها.