حزب الله يتبنى رسميا قصف شمال إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبنت مليشيا حزب الله رسميا في بيان قصف شمال إسرائيل.

وقال البيان إن عناصر الحزب أطلقت عشرات القذائف تجاه أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل تصدي القبة الحديدية لـ10 صواريخ أطلقت من لبنان تجاه أراضيه.

وأعلن سلاح الجو الإسرائيلي اليوم الخميس شن أولى ضرباته الجوية على لبنان منذ سنوات، مؤكدا استهدافه مواقع أطلقت منها صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال الدولة العبرية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "استهدفت مقاتلات الجيش بنى تحتية ومواقع إطلاق صواريخ من لبنان أطلقت منها صواريخ لأهداف إرهابية".

ويأتي الإعلان الإسرائيلي غداة إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل الأربعاء، على ما أكد الجيش الذي قال إن اثنين منها سقطا في إسرائيل في حين لم يتعد الثالث الحدود.

وتنتشر قوة اليونيفيل في لبنان منذ العام 1978 وتتولى منذ 2006 مراقبة الحدود بين لبنان وإسرائيل، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، والسهر على تطبيق القرار 1701، الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي أقر بعد حرب دارت بين إسرائيل وحزب الله في صيف ذاك العام.