القبة الحديدية تعترض 10 صواريخ من لبنان تجاه إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترضت القبة الحديدية في إسرائيل، الجمعة، 10 صواريخ أطلقت فيما يبدو من جنوب لبنان على الجليل الأعلى وهضبة الجولان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منظومة القبة الحديدية اعترضت نحو 10 قذائف صاروخية أطلقت من جنوبي لبنان، ولا أنباء عن إصابات حتى الآن.

وردت المدفعية الإسرائيلية بقصف مدفعي على المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ في مزارع شبعا اللبنانية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد صباح اليوم أن صافرات الإنذار دوت في مرتفعات الجولان والجليل الأعلى.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”: "تم تفعيل إنذارات في عدة بلدات من الجليل الأعلى وهضبة الجولان".

وأضاف: "التفاصيل قيد الفحص".



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منظومة القبة الحديدية اعترضت عددا من القذائف الصاروخية التي أطلقت من لبنان.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل أيام إطلاق 3 صواريخ من لبنان على شمالي إسرائيل سقط 2 منها في منطقة مفتوحة.



وردا على ذلك فقد نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة هجمات جوية ومدفعية على مواقع قال إن الصواريخ أطلقت منها.



وتهيمن مليشيا حزب الله على الجنوب اللبناني.

وخلال سنوات الحرب الأهلية في سوريا مثلت هضبة الجولان المحتلة معضلة أمنية لإسرائيل التي سعت للحيلولة دون سيطرة إيران ومليشيا حزب الله على موطئ قدم بها.

ومنح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اعترافا أمريكيا رسميا بسيادة إسرائيل على الجولان في عام 2019، في تحول كبير عن سياسة اتبعتها الولايات المتحدة لسنوات.

واحتلت إسرائيل الجولان من سوريا في حرب عام 1967، وضمتها عام 1981، في خطوة غير معترف بها دوليا.