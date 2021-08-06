سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 6 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، مستقرا اليوم الجمعة 6 أغسطس 2021، في مستهل تعاملات شركات الصرافة.

وارتفعت احتياطات النقد الأجنبي في مصر للشهر الـ14 على التوالي، إلى نحو 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو/ تموز الماضي، لتواصل سجلها الصاعد منذ يونيو/حزيران 2020.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر العملة السعودية نحو 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 4 بنوك، هى بلوم مصر، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وعودة.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

إجازة رأس السنة الهجرية في مصر

أصدر مجلس الوزراء المصري قرارا بتحديد موعد إجازة رأس السنة الهجرية في مصر للقطاع الحكومي والعام.

وبحسب القرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، سيكون يوم الخميس الموافق 12 أغسطس/ آب 2021، هو الموعد المحدد إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

ويشمل القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وحسب القرار فإن الإجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية، سوف تستبدل ليوم الخميس، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق لليوم الأول من شهر محرم عام 1443 هجرية، وذلك طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.







يشار إلى أن غالبية الدول الإسلامية تتحرى هلال شهر محرم الهجري لهذا العام، يوم الأحد المقبل.

ويفترض أن يحل موعد راس السنة الهجرية يوم الإثنين 9 أغسطس/ آب الجاري، أو الثلاثاء 10 أغسطس/ آب الجاري.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، إلى نحو 18.52 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، أمس.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.78 جنيه للشراء، و21.92 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.80 جنيه للشراء، و21.94 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي إلى نحو 52.04 جنيه للشراء، و 52.44 جنيه للبيع، مقابل نحو 52.08 جنيه للشراء، و 52.48 جنيه للبيع، أمس.