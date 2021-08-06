شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل ينعى وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المحاسب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل وعضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية وفاة المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق.

وذكر الحزب فى بيان له " بمزيد من الحزن والأسى، ينعي حزب ارادة جيل المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق، ونقيب المهندسين الأسبق، والذي وافته المنية".

ويؤكد الحزب أننا فقدنا واحدا من أعلام ورموز الهندسة المدنية في مصر، والذي كان يُعد قامة كبيرة في قطاع البناء والعمران، قدم للوطن خدمات جليلة أثناء توليه المسئولية في مواقع العمل المختلفة، واستحق بجدارة لقب "شيخ المهندسين المصريين".

ويتوجه حزب ارادة جيل لأسرة الفقيد الراحل بأخلص التعازي القلبية، داعين الله أن يتغمّده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان، كما يتوجه الحزب لنقابة المهندسين بخالص التعازي والمواساة، حيث كان الراحل الكريم دوما داعما لها وكرّس حياته لخدمة قضاياها.