وزير القوى العاملة: استمرار اختبارات المدربين للتدريب المجاني على 5 برامج متخصصة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة القوى العاملة استمرار اختبارات المدربين حتى استيفاء العدد المطلوب، للتدريب المجاني علي 5 برامج متخصصة من خريجي كلية الهندسة قسمي (اتصالات، وحاسبات)، وخريجي كلية الحاسبات والمعلومات، وخريجي قسم إدارة الأعمال وذلك للدفعات (2018، و2019، و2020)؛ تمهيدا لإعدادهم كمدربين والبدء في التدريب المجاني أونلاين بالتعاون مع شركة "هوواي للتكنولوجيا مصر".

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان - في بيان اليوم الجمعة - إن التقديم مستمر أونلاين لمن يرغب في الالتحاق بتلك الاختبارات من خلال موقع الوزارة الرسمي عبر الرابط التاليhttp://trmom.manpower.gov.eg .. مشيرا إلى أن التعاون القائم بين الوزارة وشركة "هوواي للتكنولوجيا مصر" يعد تعاونا مثمرا في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية.

وأضاف أن التدريب يمنح شهادة دولية معتمدة، وذلك على خمس برامج متخصصة وهي (Artificial Intelligence - BIG Data - Cloud computing - Routing And Switching - Security Training )، لافتا إلى أن الوزارة بصدد عقد العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع بعض الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكتولوجيا المعلومات لاستهداف تدريب ما يقرب من 40 ألف خريج.

وأوضح أن شركة "هواوي مصر " من خلال برنامجها الرائد في تدريب القدرات الشابة تحت مسمى "بنك المواهب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "ITB "ICT Talent Bank، تسعى لسد الفجوة بين توفير المهندسين الموهوبين والطلب السريع لمتطلبات وظائف تكنولوجيا المعلومات؛ بهدف الدفع بطاقات بشرية قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي لسوق العمل المصري والعالمي.