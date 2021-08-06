ارتفاع جديد في معدل الإصابة بكورونا في ألمانيا وتسجيل 3448 حالة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين-(د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 3448 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 2454 إصابة.

وسجل المعهد 24 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 30 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر .. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وتضاعف معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام بمقدار حوالي أربع مرات خلال شهر واحد، وبلغ اليوم الجمعة 4ر20 إصابة ارتفاعا من 4ر19 إصابة أمس الخميس. وتم تسجيل أدنى معدل في 6 يونيو الماضي بواقع 9ر4 إصابة، بينما تم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

تجدر الإشارة إلى أن معدل الإصابة هو حتى الآن الأساس الذي تتخذ السلطات بناء عليه العديد من القيود لمواجهة الجائحة، وتأخذ السلطات أيضا معايير أخرى في الاعتبار، مثل نسب الدخول للمستشفيات.

ووفقا لبيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و784 ألفا و433 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 91 ألفا و754 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 3 ملايين و662 ألفا و700 شخص.​