تجدد الحرائق في الغابات شمالي أثينا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

تلتهب غابات جدبدة في مناطق شمال إقليم أتيكا، جنوب شرقي اليونان، شمالي العاصمة أثينا، بحسب ما أفاد التلفزيون اليوناني .

ونشب الحريق الكبير الجديد بالقرب من بلدة فاريبوبي، واتسعت رقعة الحرائق حتى وصلت إلى الطريق المركزي الواصل بين أثينا وسالونيك، مما أدى إلى إغلاق الطريق في منطقة الحرائق.

وتم إجلاء سكان عدد من البلدات القريبة.

وأصيب 5 مواطنين بحروق طفيفة، وتم تقديم المساعدة الطبية لهم في المستشفيات.

وتواجه اليونان وضعا صعبا في جزيرة وابية التي تبعد نحو 70 كلم عن أثينا، حيث تتجه حرائق الغابات شرقا بعد إحراق المناطق السكنية والزراعية.

وتشهد البلاد موجة الحر الشديد منذ 10 أيام، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية. وترصد في اليونان عشرات الحرائق في مختلف أنحاء البلاد، وخاصة في المنطقة المحيطة بالعاصمة وجزيرة وابية وشبه جزيرة بيلوبونيز بجنوب البلاد، بحسب “نوفوستي”.