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اسعار النفط تتعافى مجددا بعد موجة هبوط

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بغداد - ياسين صفوان - واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الجمعة، لكنها ظلت في طريقها صوب أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ مارس/ آذار حيث أثارت قيود السفر للحد من انتشار نسخة دلتا COVID-19 مخاوف بشأن الطلب على الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتًا إلى 71.76 دولارًا للبرميل في الساعة 06:40 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتًا إلى 69.54 دولارًا للبرميل ، لكن كلا العقدين تراجعا بنسبة 6٪ هذا الأسبوع ، وهو أكبر عدد منذ مارس آذار.

وتستعد اليابان لتوسيع قيود الطوارئ لتشمل المزيد من المحافظات بينما فرضت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ، قيودًا في بعض المدن وألغت الرحلات الجوية، مما يهدد الطلب على الوقود.

ومع ذلك ، أدت المخاوف من تصاعد التوترات بين "إسرائيل" وإيران إلى الحد من انخفاض الأسعار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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