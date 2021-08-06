اسعار النفط تتعافى مجددا بعد موجة هبوط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتًا إلى 71.76 دولارًا للبرميل في الساعة 06:40 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتًا إلى 69.54 دولارًا للبرميل ، لكن كلا العقدين تراجعا بنسبة 6٪ هذا الأسبوع ، وهو أكبر عدد منذ مارس آذار.وتستعد اليابان لتوسيع قيود الطوارئ لتشمل المزيد من المحافظات بينما فرضت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ، قيودًا في بعض المدن وألغت الرحلات الجوية، مما يهدد الطلب على الوقود.

ومع ذلك ، أدت المخاوف من تصاعد التوترات بين "إسرائيل" وإيران إلى الحد من انخفاض الأسعار.