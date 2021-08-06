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اولمبياد طوكيو.. اللجنة المنظمة تعلن حصيلة اصابات كورونا لهذا اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين المعنيين بالأولمبياد.
وكانت اللجنة قد أعلنت أمس عن أعلى حصيلة يومية من الإصابات الجديدة منذ بدء إصدار تقريرها اليومي بهذا الشأن في أول تموز/يوليو الماضي، حيث سجلت 31 حالة.

ووصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 382 حالة.


وضمت قائمة الإصابات الجديدة واحدا من الإعلاميين الأجانب، كما ضمت عددا من المتطوعين والموظفين والإداريين باللجنة المنظمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من أمس الأول الأربعاء، سافر 42 ألفا و100 شخص يحملون اعتمادات، إلى اليابان على هامش دورة الألعاب الأولمبية، حسب ما أوضحته اللجنة المنظمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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