انت الان تتابع خبر رسميا.. مانشستر سيتي يبرم أغلى صفقة في تاريخ الكرة الإنجليزية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-06 | 08:27
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ابرم فريق مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، صفقة تعد الاعلى في تاريخ الكرة الإنجليزية بعد تعاقده مع نجم أستون فيلا، الدولي الإنجليزي جاك غريليش، بصفقة قياسية قدرتها وسائل الإعلام بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني.
واكد مانشستر سيتي، أن غريليش سيرتدي القميص رقم 10 الذي كان يرتديه الهداف التاريخي للنادي، المهاجم الدولي الأرجنتيني، سيرخيو أغويرو، المنتقل هذا الصيف إلى برشلونة.
ووقع غريليش عقدا سيدافع بموجبه عن ألوان "السيتي" في المواسم الستة المقبلة.
ووقع غريليش عقدا سيدافع بموجبه عن ألوان "السيتي" في المواسم الستة المقبلة.
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