اخبار العالم

رسميا.. مانشستر سيتي يبرم أغلى صفقة في تاريخ الكرة الإنجليزية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر رسميا.. مانشستر سيتي يبرم أغلى صفقة في تاريخ الكرة الإنجليزية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-06 | 08:27

رسميا.. مانشستر سيتي يبرم أغلى صفقة في تاريخ الكرة الإنجليزية

2,856 مشاهدة

ابرم فريق مانشستر سيتي، بطل لكرة القدم، صفقة تعد الاعلى في تاريخ الكرة الإنجليزية بعد تعاقده مع نجم أستون فيلا، الدولي الإنجليزي جاك غريليش، بصفقة قياسية قدرتها وسائل الإعلام بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني.
واكد مانشستر سيتي، أن غريليش سيرتدي القميص رقم 10 الذي كان يرتديه الهداف التاريخي للنادي، المهاجم الدولي الأرجنتيني، سيرخيو أغويرو، المنتقل هذا الصيف إلى .

ووقع غريليش عقدا سيدافع بموجبه عن ألوان "السيتي" في المواسم الستة المقبلة.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا