لبناني يدخل موسوعة 'غينيس' بعد رسم علم بلاده على مساحة كبيرة بالطبشور

وكسر جيوفاني الرقم القياسي السابق، الذي حققه رسام من الأورغواي حين رسم علم بلاده بالطبشور على مساحة 168 مترا مربعا، برسمه العلم اللبناني على مساحة 200 متر مربع.

وتلقى باسيل خبر دخول رسمه في الموسوعة العالمية، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لكارثة انفجار مرفأ بيروت.



وقال باسيل في تصريح: "لا نريد أن نموت من الداخل، وأنا كفنان أردت ترجمة حزني بالرسم؛ ولهذا السبب أمضي في مهمة، أرغب من خلالها في تحدي السواد واستبداله بألوان العلم اللبناني".

وأضاف: "وجود العلم اللبناني في وسط بيروت ليس رسالة إلى الخارج فحسب، بل تأكيد للشعب اللبناني بأن هناك من يريد أن يصرخ للأمل من قلب بيروت، والتأكيد أن العلم اللبناني يبقى أهم الأعلام من بين جميع الأعلام الأخرى الموجودة في لبنان".

