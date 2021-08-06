شكرا لقرائتكم خبر عن 244.7 مليار جنيه استثمارات بقطاع النقل خلال العام المالى الجارى 2022/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبلغ حجم الاستثمارات الكلية لقطاع النقل خلال العام المالي الجاري 21/22 نحو 244.7 مليار جنيه، مُحققا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104% أى تربو على ضعف الاستثمارات لعام 21/20، وقياسا أيضا بالأعوام السابقة على وقوع أزمة جائحة كورونا، وذلك فى ظل الخطة الطموحة التي تتبناها وزارة النقل لتدعيم البنية الأساسية وتطوير أداء أنشطة النقل على كافة أنواعها.

وفى هذا الصدد نستعرض توزيع الاستثمارات الكلية لمرفق النقل في عام الخطة 21/22، والتى تبرز الوزن النسبي الكبير الذي تحتله المشروعات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية التابعة، والتى تسهم وحدها بالنسبة الأكبر من جملة استثمارات القطاع.

1- الجهاز الحكومي 38.46 مليار جنيه بنحو 15.7%: الجهاز الإداري (15.79 مليار جنيه)، والهيئات الخدمية (22.6 مليار جنيه).

2- الهيئات الاقتصادية 159 مليار جنيه بنحو 65%.

3- الشركات العامة 6.85 مليار بنحو 2.8%.

4- القطاع الخاص ( ق 97/ 1983) بواقع 3.35 مليار جنيه بنسبة 1.4%

5- قطاع الأعمال العام(203/ 1991) بنحو 1.50 مليار جنية بنسبه (0.6%)

6- الشركات القابضة النوعية 2 مليون جنيه.