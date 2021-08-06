شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب": وجهنا 63 توصية لدعم المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، تقرير عن إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول (2021) من الفصل التشريعي الثاني، في الفترة من 19 يناير حتى 26 يوليو 2021، أكدت فيه أنها انتهت في اجتماعاتها إلى توجيه توصياتها (63 توصية) وتم الرد على (48 توصية) منها.

وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى أنه في إطار متابعة تنفيذ توصياتها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، أصدرت اللجنة عدة قرارات لمتابعة هذا الأمر، وهي تشكيل لجنة من النائبة مارسيل سمير، أمين سر اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنائبة منى عبد الله، والنائبة رحاب موسى، وكل من يرغب من أعضاء اللجنة في الانضمام لعضويتها لمراجعة ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة، والتواصل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإعداد تقرير بذلك يعرض على اللجنة.

وتشكيل لجنة من النائبة هالة أبو السعد، وكيل اللجنة، والنائب أحمد شلبي، لدراسة ما تم إرساله من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ردا على توصية اللجنة أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد شلبی، بشأن عدم تفعيل دور مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمي، والتواصل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإعداد تقرير بذلك يعرض على اللجنة.

كما تقرر تشكيل لجنة من النائبة منى عبد الله، والنائب أحمد شلبي، بالتواصل مع الدكتور أحمد سمير نائب وزير الشباب والرياضة لوضع رؤية واستراتيجية محددة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إطار القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإعداد تقرير بذلك يعرض على اللجنة.

وأوضحت اللجنة، أن الجهات التي أرسلت الرد على توصيات اللجنة، هى: وزارة الزراعة، جهاز تنمية المشروعات، هيئة الاستثمار، المجلس القومي للمرأة، هيئة التنمية الصناعية، وزارة قطاع الأعمال العام، وزارة المالية، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة التنمية المحلية، وزارة التعليم العالى، أما الجهات التي لم ترسل الرد: وزارة الإسكان، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء.