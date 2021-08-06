شكرا لقرائتكم خبر عن مالية الشيوخ: محدودو الدخل على رأس أولوية خطة الحكومة والسر فى "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، أهمية مبادرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2022/2022، والتى استهدفت المواطن على مستوى عدد من القطاعات المهمة مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والاتصالات والبيئة والسياحة والتجارة الدولية.

وقالت اللجنة إن هذه المبادرات تستهدف العمل في صالح المواطن الأقل حظا من الثروة والدخل، وكان من أهم هذه المبادرات والتي جعلت هذه الخطة أكثر خصوصية وتفرد عنها من الخطط السابقة التوجهات الحديثة التى برزت في عدد من البرامج أهمها مبادرة حياة كريمة، وخطة تنمية الأسرة المصرية، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتنمية الريف المصرى.

وأشارت اللجنة البرلمانية إلى ما تضمنته الخطة من الانتقال إلى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاصة بالإصلاح الهيكلي ذات الأولوية في الاقتصاد المصرى، علاوة على قضايا النوع الاجتماعى وآليات التخطيط المستجيب للنوع بالإضافة للنمو الاحتوائی.

جاء ذلك فى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2020/ 2021)، والتى وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.