شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الروبيكى أبرزها.. مجهودات ضخمة للدولة فى إنشاء المدن الصناعية المجهزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء 100 هنجر بالمرحلة الثانية لمدينة الجلود بالروبيكى خلال الربع الأخير من العام الجارى 2021.
ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات الهامة حول مشروع الروبيكى والإنشاءات التي تم الانتهاء منها حتى الآن فى إطار خطة الدولة لدعم الصناعة الوطنية:
- الانتهاء من إنشاء 100 هنجر بالمرحلة الثانية لمدينة الجلود بالروبيكى خلال الربع الأخير من العام الجارى 2021.
- الانتهاء من 73% من حجم الانشاءات بعدد 100 هنجر جديد تضاف إلى الروبيكي في إطار التوسعات في إنشاء المدن الصناعية المجهزة.
- يضم مشروع الروبيكي ورش ووحدات إنتاجية ومركز تكنولوجى ومبنى للمعارض ومركز تدريب الى جانب محال تجارية.
- تقام المدينة على مساحة أكثر من 500 فدان لتكون بمثابة طفرة في قطاع دباغة الجلود.
- ينقسم مشروع الروبيكي إلى ثلاث مراحل الأولى 323 وحدة على مساحة 203 أفدنة.
- يستهدف المشروع نقل وتشغيل وتطوير المدابغ من سور مجرى العيون إلى الوحدات المطورة.
- بدء الإنتاج فيها بعد نقل أكثر من 95% من الطاقة الإنتاجية لمنطقة مجرى العيون.
- المرحلة الثانية تمتد على 109 أفدنة شاملة الجزء الخاص بامتداد التعويضات بمساحة 27 فدانا.
- المرحلة الثالثة تضم 161 فدانا تشمل مؤسسات التصميم والمعاهد الفنية للجلود، والصناعات الوسيطة، ومصانع المنتجات الجلدية، ومنافذ بيع ومناطق تجارية، وتستوعب بين 100 و150 مصنعا للمنتجات الجلدية.