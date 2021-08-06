شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الروبيكى أبرزها.. مجهودات ضخمة للدولة فى إنشاء المدن الصناعية المجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء 100 هنجر بالمرحلة الثانية لمدينة الجلود بالروبيكى خلال الربع الأخير من العام الجارى 2021.

ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات الهامة حول مشروع الروبيكى والإنشاءات التي تم الانتهاء منها حتى الآن فى إطار خطة الدولة لدعم الصناعة الوطنية: