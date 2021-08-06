ذكية غير هادفة للربح.. مستشار التعليم العالي يستعرض برامج الجامعات الأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

استعرض الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا حول البرامج الدراسية بالجامعات الأهلية.

وقال عبد الغفار، فى بيان له، تقدم الجامعات الأهلية رافدًا جديدا لفرص التعليم العالي في مصر ، وتخفف الضغط على الجامعات الحكومية، ويمثل وجودها ضرورة لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي في مصر، وهي جامعات ذكية غير هادفة للربح،.

وأضاف المتحدث الرسمى، تقدم الجامعات الأهلية عدد من البرامج الدراسية التى تتسم بالحداثة والعصرية، موضحا حيث تقدم جامعة الملك سلمان الدولية ٥٦ برنامجًا أكاديميًا في 16 مجال، وتشمل المجالات الأكاديمية: بفرع الجامعة بمدينة رأس سدر (العلوم الأساسية، الصيدلة، الزراعات الصحرواية، العلوم الإدارية والأعمال، الطب البيطري، علوم المجتمع)، وفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ ويشمل مجالات (السياحة والضيافة، هندسة العمارة، الفنون والتصميم، اللغات التطبيقية)، وفرع الجامعة بمدينة الطور ويشمل مجالات (الطب، طب الأسنان، التمريض، الهندسة، علوم وهندسة الحاسب، الصناعات التكنولوجية).

كما يشمل كل مجال أكاديمي بجامعة الملك سلمان الدولية العديد من البرامج الأكاديمية الحديثة التى تواكب متطلبات سوق العمل مثل: (الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا النانو، الطاقة الجديدة والمتجددة، الميكاترونيك، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة، تصميم وإنتاج الألعاب الإلكترونية، الرسوم المتحركة، التسويق وإدارة الأعمال الدولية، إدارة الفنادق والمنتجعات، البيوتكنولوجي، كيمياء البترول، دكتور الصيدلة، الطب والجراحة، طب الأسنان).

وأضاف عبد الغفار، كما تقدم جامعة الجلالة عددًا من المجالات الأكاديمية ، تشمل (علوم التمريض، الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، العلوم الصيدلية، العلوم الإدارية، العلوم الأساسية، العلوم الهندسية، الفن والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الإنتاج الإعلامي، هندسة الحاسب، علوم الحاسب، العلوم الاجتماعية والإنسانية).

وتشمل برامج جامعة الجلالة للعام الأكاديمي 2021/2022: (علوم التمريض: "تمريض الطوارئ، تمريض الإدمان، تمريض القبالة، تمريض حديثي الولادة"، الطب والجراحة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، نظم معلومات الأعمال، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، علوم وتكنولوجيا النانو: الفيزياء ـ الكيمياء، هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة، هندسة الميكاترونيك ، هندسة المواد والتصنيع، التصميم المعماري والعمارة الرقمية، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، أفلام التحريك، العمارة الداخلية، تصميم الجرافيك، تصميم المنسوجات والملابس، تصميم المشاهد المسرحية والسينمائية، تكنولوجيا المختبرات الطبية، تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تكنولوجيا تصنيع الأسنان، تكنولوجيا التأهيل الوظيفي، الإنتاج التليفزيوني، هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة الحاسب: "الأنظمة المضمنة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، حوسبة عالية الأداء، أمن أجهزة الكمبيوتر"، علوم الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب: "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، المعلوماتية الطبية، الاقتصاد والعلوم السياسية).

وأضاف المتحدث الرسمي أن جامعة العلمين الدولية تضم كليات: (الأعمال، الإعلام والاتصال، الدراسات القانونية الدولية، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الدراسات العليا، العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض).

كما تضم جامعة العلمين برامج: (الهندسة ويشمل تخصصات "الطاقة، إدارة الإنشاءات، والميكاترونيك"، العلوم الأساسية وتشمل تخصصات "الجيولوجيا البيئية، الطاقة المستدامة، الكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة، الجينوم الوظيفي"، علوم وهندسة الحاسبات ويشمل تخصصات "تحليل البيانات الضخمة، النظم المدمجة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، الحوسبة فائقة القدرة، هندسة الذكاء الاصطناعي"، الفنون وتشمل تخصصات "التصميم البيئي، تصميم الألعاب، الوسائط الرقمية والمرئية، تصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة"، السياحة وتشمل تخصصات "إدارة الضيافة والسياحة الإلكترونية، الإرشاد السياحي، إدارة الترفيه والسياحة، إدارة الضيافة وإمداد الغذاء"، طب الأسنان، الصحة العامة ويشمل تخصصات "الصحة العامة العالمي، الصحة البيئية والمهنية، الوبائيات والإحصاء الحيوي، الإدارة الصحية، التغذية الصحية، والصحة العامة الوراثية".

وأضاف، وتضم جامعة المنصورة الجديدة كليات: (الأعمال، المعاملات القانونية الدولية، علوم وهندسة المنسوجات، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الإعلام والاتصال، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، كلية دراسات عليا). وتشمل برامج الجامعة مجال الأعمال ويضم برامج (ريادة الأعمال والابتكار، الإدارة، التمويل والاستثمار، المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق)، ومجال الدراسات القانونية والدولية (برنامج المعاملات القانونية الدولية)، ومجال العلوم الهندسية يضم برامج (هندسة وتكنولوجيا الإعلام، الهندسة والتكنولوجيا للأعمال المدنية، هندسة تطوير المنتجات، هندسة الطيران والفضاء، هندسة البترول والغاز، الهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية)، ومجال هندسة الحاسوب يضم برامج (هندسة الحاسوب، هندسة الذكاء الاصطناعي)، ومجال علوم الحاسب يضم برامج (علوم الحاسب، علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية)، ومجال العلوم الأساسية يضم برامج (الكيمياء الصناعية، البيولوجيا الجزيئية، علوم الطب الشرعي)، ومجال الطب (برنامج الطب والجراحة)، ومجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، ومجال علوم الصيدلة (برنامج دكتور الصيدلة pharm D).