كورونا في 24 ساعة| وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي بمصر.. باحثة أمريكية: متحور "لامبدا" قد يصبح الأكثر انتشارًا ببلادنا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية. كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 101 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 232280 حتى اليوم.

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