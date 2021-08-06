شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجهودات هيئة التأمين الصحى الشامل فى جذب مساعدات مالية لمساندة المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية لتطوير أداء الهيئة، على المدى القصير أو الطويل بحيث تكون مدعمة بالخبرات التطبيقية والعملية، وتعزيز نظام الحوكمة ومعاونة مجلس الإدارة، فيما يتعلق بأوجه الدعم المالى والفنى للهيئة المقدم من شركاء التنمية محليًا ودوليًا، بما يضمن استدامة جودة الخدمات الطبية، وإعداد تقارير مالية بنتائج متابعة التنفيذ الفعلي لموازنات الهيئة مقارنة بمخططات الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمراعاة تعديلات الإيرادات والتكاليف والمقترحات المتعلقة بهذا الملف.

ونجحت الهيئة مؤخرا في جذب مساعدات مالية لمساندة منظومة التأمين الصحى الشامل نستعرضها فيما يلى:

1- الهيئة نجحت في جذب مساعدات مالية لمساندة منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة تقترب من المليار دولار.

2- المساعدات المالية تشمل 400 مليون دولار من البنك الدولي.

3- 400 مليون دولار أخرى من هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» بمقتضى الاتفاق المنتظر توقيعه بين وزارة المالية والجانب الياباني قريبًا.

4- دعم مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بنحو 150 مليون يورو.