شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساهم صندوق رعاية المبتكرين فى اكتشاف النوابغ؟..القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ضوابط وآليات اكتشاف النوابع ورعايتهم وتقديم كافة الدعم اللازم لهم، وذلك من خلال رعايتهم وتلقى أفكارهم وتحويلها لأفكار قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

ووفقا للائحة التنفيذية للقانون

يهدف الصندوق إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلي على القيام بذلك.

ويعمل الصندوق على دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة فى خلق فرص تسويقية لها، وله فى سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وعلى وجه الأخص ما يأتى :

- التواصل مع القطاعات المختلفة، سواء مدارس، جامعات، أندية رياضية واجتماعية، وغيرها لعرض الأفكار والابتكارات المختلفة وتحديد ما يلزم دعمه منها.

- التعاقد مع مكاتب خبرة فى المجالات الاقتصادية أو القانونية أو التسويقية للعمل على تحويل الأفكار المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق.

- إنشاء منصات إلكترونية لتلقى الأفكار وتقديم الدعم للمبتكرين والنوابغ.

- تنظيم فعاليات، سواء بمقر الصندوق أو المدارس أو الجامعات وكافة الأماكن، للتعريف بالصندوق وخدماته المختلفة وأهدافه.