قرارات عقابية من جامعة جنوب الوادي بحق أطباء نوبتجية مصاب الربع نقل

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصدر الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، قرارات عقابية بشأن واقعة نقل مريض مصاب بطلق ناري من مستشفى قنا الجامعة إلى المستشفى العام بسيارة ربع نقل.

تضمن قرار رئيس الجامعة إنهاء نيابة الأطباء المقيمين الذين استقبلوا الحالة الطبية، وكذلك الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر للمدرس المساعد وكذلك المدرس النوبتجي ومخاطبة شركة الأمن المسؤولة عن حراسة المستشفيات بإنهاء خدمة مشرف الأمن، وكذلك أفراد أمن البوابة للسماح للسيارة بالخروج من المستشفى دون تنسيق.

اصطحب رئيس الجامعة فريق من كبار استشاريين الجامعة في أربعة تخصصات لمناظرة حالة المصاب بالعناية المركز بمستشفى قنا العام.

جاء ذلك عقب انتشار مقطع فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي، يتضمن نقل مصاب بطلق ناري بالرقبة على ترولي عبر سيارة ربع نقل من مستشفى قنا العام لعدم تقديم الخدمة الطبية اللازمة له.

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