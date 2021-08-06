شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. 40054 إصابة جديدة بكورونا و1099 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة الصحة البرازيلية يوم الخميس أن البلاد سجلت 40054 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال أربع وعشرين ساعة و 1099 وفاة بكوفيد-19.

ووفقا لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية إلى 20 مليونا و66587 منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع مجمل الوفيات إلى 560706.

وتسجل البرازيل حاليا ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل الترتيب الثاني عالميا في عدد الوفيات.