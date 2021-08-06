شكرا لقرائتكم خبر عن تدابير صينية ردا على صفقة أسلحة أمريكية لتايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان أمس الخميس: إن بكين تعارض «بشدة» موافقة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على أول عملية بيع أسلحة من الولايات المتحدة لتايوان منذ توليها السلطة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الوزارة أعلنت أن الصين تحث الولايات المتحدة على وقف بيع الأسلحة لتايوان وإنهاء العلاقات العسكرية مع الجزيرة.كما قالت الوزارة: إن الصين سوف تتخذ إجراءات مضادة بناءً على الوضع، دون الخوض في تفاصيل.

يأتي ذلك في حين أعربت الحكومة التايوانية في وقت سابق أمس، عن تقديرها للولايات المتحدة لموافقتها على صفقة أسلحة بقيمة 750 مليون دولار.

وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة التايواني كزافييه شانغ: إن هذه الخطوة تُظهر أن الحكومة الأمريكية تأخذ قدرات تايوان في مجال الدفاع عن النفس على محمل الجد.

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، غير أن الصين تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها.