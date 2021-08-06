شكرا لقرائتكم خبر عن القبائل الليبية ترفض قانون «ترسيم الدوائر الانتخابية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وفد من مدينة بني وليد، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في مدينة القبّة، فيما قال المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة في بيان ليل الأربعاء: إنّ هذه الزيارة تأتي حرصًا من أهالي بني وليد وعموم ورفلة على تنفيذ ما توافق عليه الليبيون وما أنتجته الحوارات السياسية من تفهماتٍ تبعد شبح الحروب وتعجل بإرساء واستقرار الدولة.

ووفقًا للبيان قدم الوفد رفضه لمشروع القانون المقترح الخاص بترسيم الدوائر الانتخابية وتوزيعه للمقاعد فيما بينها، منتقدا المواءمة السياسية التي بحسب البيان لا تؤسس لدولةٍ ولا ترسخ لديمقراطية.

وتابع البيان «أنّ الوفد قدّم لرئيس مجلس النواب مذكرة تفصيليةً في هذا الشأن تقوم على الأساسات والحجج القانونية التي تؤكد وتدلل على عدالة المطلب وبطلان القانون المقترح وما ينطوي عليه من عيوب أفقدته العدالة، ولتسلب بموجبه حقوق عديد المدن الليبية وليس بني وليد فحسب». على صعيد متصل، التقى عبدالحميد الدبيبة الأربعاء بمقر وزارة الدفاع في طرابلس وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا جيزي والوفد المرافق لها، والتي تزور ليبيا لبحث عدد من الملفات المشتركة.

وقال مكتب رئيس الوزراء: إن الدبيبة أكد خلال اللقاء ضرورة تفعيل الدور الإيطالي في ملف الهجرة، وأن يكون هناك تعاون جاد بين الوزارتين، كما تطرق الجانبان ايضًا للاحداث الجارية في تونس ومدى تاثيرها على ملف الهجرة تحديدًا.