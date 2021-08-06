شكرا لقرائتكم خبر عن القضية الفلسطينية على طاولة «البرلمان العربي» وباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب، وآليات التنسيق المشترك في المحافل الدولية المختلفة، وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي.

وأوضحت الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، في بيان أمس، أن الوزير الباكستاني أكّد حرص بلاده على أمن واستقرار المنطقة العربية، ودعمها لكافة الحلول السياسية، التي تهدف إلى خفض التوترات القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، فيما أشارت إلى أن العسومي ثمَّن من جانبه مواقف باكستان الداعمة للقضية الفلسطينية.

من ناحية أخرى، أفاد تقرير فلسطيني باقتحام عشرات المستوطنين، أمس الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

ويتهم الفلسطينيون المستوطنين بمواصلة اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات إسرائيلية، وأداء طقوسا تلمودية وجولات استفزازية.

وكانت مواجهات قد اندلعت في مدينة القدس خلال شهر الماضي بين جنود إسرائيليين وفلسطينيين، وتصدى الشبان الفلسطينيون لاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، بمساندة صاروخية من الفصائل الفلسطينية في غزة، وردت إسرائيل بقصف القطاع.

ورعت مصر اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في غزة بعد موجة توتر في الفترة من 10 إلى 21 من مايو الماضي أسفرت عن استشهاد أكثر من 250 فلسطينيا ومقتل 13 شخصا في إسرائيل إلى جانب دمار واسع النطاق في القطاع.