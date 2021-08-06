شكرا لقرائتكم خبر عن الانشقاقات تضرب «إخوان تونس» بانسحاب أعضاء من «شورى النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في محاولة للقفز من قارب الغرق بعد المظاهرات الشعبية التي عمّت أنحاء تونس وانطلقت في 25 يوليو الماضي، ووسط انقسامات واسعة في الحركة الإخوانية، أعلنت الناطقة باسم مجلس شورى «النهضة» سناء مرسني، أمس الخميس، «أن المجلس قرر تشكيل خلية أزمة تحت إشراف راشد الغنوشي تتولى إعداد خارطة طريق للمرحلة الجديدة، والتفاوض مع مختلف الأطراف».

وشهد اجتماع الدورة الـ 52 لمجلس شورى النهضة انقسامات ما أدى إلى انسحاب عدد من الأعضاء وأبرزهم يمينة الزغلامي ومنية إبراهيم وجميلة الكسيكسي اللاتي أعلن عدم تحمّلهن أي مسؤولية عن قرارات الحركة.

وكانت الزغلامي قد أعلنت انسحابها من الدورة الاستثنائية لدورة الشورى، وقالت: إنها لا تتحمل مسؤولية أي قرار يصدر منها، نتيجة سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الانتباه لخطورة اللحظة التي تمر بها الحركة والبلاد، كما أضافت «إنها لن تكون شاهدة زور أبدًا».

بدورها، عبّرت منية إبراهيم عن نفس الموقف، وأعلنت انسحابها وعدم اعترافها بأي قرار يصدر من مجلس الشورى، كما أكدت جميلة الكسيكسي بدورها انسحابها وتبرّؤَها من كل قرار يصدر عن المجلس.

التفاف «إخواني»

وللالتفاف على قرارات الرئيس قيس سعيد، زعم مجلس شورى حركة النهضة بأنه لا سبيل عن عودة الاستقرار إلا برفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، كما زعم بأن هذه الإجراءات مثلت انقلابًا على الدستور وشلت مؤسسات الدولة خاصة بحل الحكومة.

وفي إشارة إلى الانحناء للعاصفة أعرب مجلس شورى النهضة عن استعداد الحركة للتفاعل الإيجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل وتأمين أفضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي.

وكانت صفحة حركة النهضة قد حذفت تصريحًا منسوبًا إلى رئيس الحركة راشد الغنوشي، قال فيه: إنه يجب تحويل القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد إلى فرصة للإصلاح، وأن تكون مرحلة من مراحل الانتقال الديمقراطي، وذلك في تحوّل مثير لموقف الغنوشي، الذي كان من أبرز المعارضين لهذه القرارات، وكان يعتبرها «انقلابا على الثورة وعلى الدستور».

من جهته، قال الرئيس التونسي: إن الخطر الكبير الذى يهدد الدولة ليس الخطر القادم من الخارج بل هو تفتيت المجتمع والمواقف التي لا تدل على الانتماء للوطن، وأكد قيس سعيد أن هناك مَنْ عمد إلى محاولة تفتيت الدولة ولكننى واثق بوزارة الداخلية للتصدي لتلك المحاولات.

أهداف شخصية

وشدد الرئيس التونسي خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية على أن «الداخلية» لكل التونسيين وترفض أي محاولة لضربها من الداخل، كما أكد أنه لا مكان في الوزارة لمَنْ يحاول استخدامها لأهدافه الشخصية، وأضاف «إن وزارة الداخلية ليست وزارة لطرف يحاول أن يكون هو الفاعل في الخفاء»، موضحا أنه لا مجال لأي أحد يريد توظيف وزارة الداخلية لمآربه الشخصية، كما أكد أن وزارة الداخلية ستتصدى لهؤلاء حتى يبقوا في مزبلة التاريخ.

وزار الرئيس التونس قيس سعيد، مساء الأربعاء، الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة، وفق الصفحة الرسمية لرئاسة تونس على «فيسبوك».

وفي أول ظهور له منذ إقالته، صرح رئيس الحكومة التونسية المقالة، هشام المشيشي، أمس، بممتلكاته لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ويأتي هذا الإجراء وفقًا لمقتضيات القانون رقم 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وذلك إثر انتهاء مهامه.

ويعتبر هذا أول ظهور للمشيشي بعد إقالته من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يوم 25 يوليو.