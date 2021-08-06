شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: المعاناة الإنسانية في اليمن مسؤولية «الحوثي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت اليمن على حرص الشرعية والمملكة في المضي قدمًا لاستكمال تنفيذ «اتفاق الرياض» بجميع جوانبه، في وقت أكد فيه المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، ليل الأربعاء، أن الميليشيات المدعومة من نظام إيران مسؤولة عن الكثير ‏من المعاناة التي شهدها الشعب اليمني، وأسوأ كارثة إنسانية في العالم معظمها من صنع الإنسان، ‏والفاعل في هذه الحالة هم الحوثيون.

وأشار برايس خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ‏ليندركينغ، دعا عند زيارته الأسبوع الماضي للمنطقة، الحوثيين إلى وقف إطلاق النار في مأرب وجميع ‏أنحاء البلاد، حيث إن القتال قد زاد من معاناة الشعب اليمني، مضيفًا: «استمر رفض الحوثيين الانخراط في اجتماع لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات ‏سياسية»‏.

وأفاد برايس أن أمريكا تواصل دعم تلك الدبلوماسية ‏لمعالجة الظروف الإنسانية وللتوصل إلى اتفاق بين الأطراف يمكن أن يخفف من معاناة الشعب اليمني.‏

اتفاق الرياض

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، حرص القيادة الشرعية في اليمن والمملكة العربية السعودية على المضي قدمًا في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، بما يسهم في توحيد الصف الوطني في معركة إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا واستعادة الدولة.

وشدد رئيس الوزراء اليمني خلال اتصال هاتفي بمحافظ أبين اللواء أبو بكر حسين، على أن أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض الاتفاق غير مقبولة.

وقال حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»: إن توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، خلال اللقاء الذي عُقد معه مؤخرًا، واضحة وستُتخذ جملة من التدابير في مختلف الجوانب العسكرية والاقتصادية والخدمية، ووُضعت خطط تنفيذية لتطبيقها على أرض الواقع.

من جهة أخرى، ‏قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: «إن الهجمات التي يشنها النظام الإيراني وميليشياته الطائفية في المنطقة على خطوط الملاحة الدولية، تؤكد أن العالم إزاء نظام إرهابي مارق».

وأضاف معمر الإرياني في تصريح لوكالة «سبأ»: «إن أنشطة وسياسات النظام الإيراني العدوانية، واستهدافه ناقلات النفط والسفن التجارية بالمسيرات والألغام البحرية والقرصنة، باتت تمثل خطرًا جديًا على الأمن والسلم الدوليين»‏.

الإرهاب الحوثيوأشار الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي شنت منذ انقلابها مئات الهجمات الإرهابية التي طالت بشكل عشوائي ناقلات النفط والسفن التجارية بإيعاز وتخطيط وتسليح إيراني، وزرعت المئات من الألغام البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في استهداف غير مسبوق لخطوط الملاحة الدولية وحركة التجارة وأمن الطاقة العالمي‏.

وحذر الوزير اليمني من دفع النظام الإيراني بميليشياته الطائفية في المنطقة، وعلى رأسها «الحوثي»، لاستهداف ناقلات النفط والسفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بهدف تصعيد وتوسيع رقعة أنشطتها الإرهابية‏.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بتحمُّل مسئولياتهم القانونية والتاريخية، واتخاذ موقف جماعي وفوري في التصدي لإرهاب الدولة الذي يمارسه نظام الملالي الإيراني، ووقف أنشطته وميليشياته الطائفية المزعزعة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

على صعيد منفصل، اختطفت ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، عند التاسعة من مساء الأربعاء، أحد قياداتها الميدانية في محافظة الضالع.

ووفقًا لموقع الجيش اليمني «سبتمبر نت»، ذكرت مصادر محلية أن عناصر من الميليشيا الحوثية بقيادة مشرفها في المحافظة المدعو صلاح حطبة، اعتقلت القيادي رئيس ما تسمى باللجنة الثورية في مديرية «دمت»، المدعو محمد إسماعيل الجرموزي.

وبحسب المصادر، فإن اعتقال الجرموزي يأتي على خلفية رفضه تنفيذ أوامر لقيادات حوثية من محافظة صعدة.

ويُعد الجرموزي من أبرز قيادات الميليشيا المتمردة في مديرية دمت، ورئيس ما يسمى باللجنة الثورية في المدينة، وأحد الذين التحقوا بالعصابة الإيرانية في اليمن منذ وقت مبكر.