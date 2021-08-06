الأضخم لـ"خفر السواحل".. أمريكا تضبط كمية قياسية من المخدرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن خفر السواحل الأمريكي ضبط كمية قياسية من الكوكايين والقنب تبلغ قيمتها 1,4 مليار دولار خلال عمليات عدة.

ووصف رئيس المنطقة الأولى لخفر السواحل الأدميرال ستيفن بولين خلال مؤتمر صحفي في بورت إيفرغلايدز بولاية فلوريدا المخدرات التي تم ضبطها، وتبلغ نحو 27 طنا من الكوكايين و650 كيلوغراما من القنب، بأنها "أكبر كمية في تاريخ خفر السواحل".



وقال الكابتن تود فانس إن عمليات الضبط نفذتها وحدات عدة من خفر السواحل بمؤازرة من البحرية الكندية ودعم جوي من حرس الحدود الأمريكي.

وأضاف أن "جهود هذا الطاقم وجهت ضربة قاصمة في الحرب ضد الشبكات الإجرامية التي خلقت التأثير المزعزع للاستقرار الذي نشهده جميعا في أمريكا الوسطى وعلى الحدود الجنوبية لبلدنا".

وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإن كمية المخدرات المضبوطة تزيد عن ضعف ما ضبطته الدوريات الأمريكية خلال عام 2020 بأكمله.