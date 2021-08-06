السفير الروسي بالقاهرة: موسكو لا تنحاز لأثيوبيا في أزمة سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 أغسطس 2021

الخليج 365- متابعات

نفى السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو، أن تكون بلاده تنحاز لصالح أثيوبيا في أزمة سد النهضة.



وكان الموقف الروسي خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت الشهر الماضي، وخصصت لمناقشة أزمة سد النهضة، اعتبره البعض ”انحياز“ لأثيوبيا.

وأوضح السفير الروسي بوريسينكو، في تصريحات تلفزيونية، الخميس، أن ”ما يتردد بأن هناك انحيازا من جانب روسيا إلى أديس أبابا في أزمة سد النهضة، يستند إلى تفسير خاطئ للخطاب الروسي في جلسة مجلس الأمن“.