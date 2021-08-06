الحكومة تنفي زيادة أسعار تذاكر السفر بقطارات السكك الحديد

الشارقة - اميمة ياسر - نفت الحكومة المصرية عزمها زيادة أسعار تذاكر السفر بقطارات السكك الحديد، وذلك بعدما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة أسعار تذاكر السفر.

و قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل المصرية، التي نفت تلك الأنباء تماما.

وأكدت أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر السفر بقطارات السكك الحديد، وأن أسعار التذاكر لكافة خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، سواء المكيفة أو العادية، ثابته كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات أو تغيير.