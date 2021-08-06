شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فض دور الانعقاد رسميا.. تعرف على الإنجازات التشريعية لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 322 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

وشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني الموافقة على 146 مشروع قانون مقدمة من الحكومة بإجمالى 1749 مادة، كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات، وكان لها أثر على مختلف الأصعدة فى مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطنى والرعاية الصحية والدفاع والحفاظ على الأمن، وحماية مقدرات الوطن والثروة البترولي.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز إنجازات المجلس النيابي التشريعية علي مدار دور الأنعقاد الأول :

فى مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل

2- مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية

3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن

4- مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والرى

5- مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى

6- مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة.

7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس

8- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر

9- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث

10- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر

11- قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية

12- مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية ورحلات العمرة

في مجال الرعاية الصحة

1- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها

2- مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

في مجال حماية مقدرات الوطن

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

3- مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها

4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية

5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1972 (الخاص بالملصق الإلكتروني)

6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات