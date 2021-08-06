"صحة دمياط": توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1450 شخصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

واصلت مديرية الصحة بدمياط، تنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.

وتأتي القوافل المجانية، تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جانبه، قال الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، إنه جرى تنفيذ قافلة بقرية أبو راشد، بمركز كفر سعد، تردد عليها ١٤٥٦ وجرى توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان.

وأضاف أنه جرى تحويل ١٨ حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لنحو ٦ حالات، بالإضافة إلى إجراء ٦٠٥ تحاليل معملية وفحص ٥٦ حالة بالأشعة.