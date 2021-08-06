6 طعنات نافذة.. حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمرت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي، استمرار حبس "م" 36 عاما، مهندس زراعي، لاتهامه بالشروع في قتل زوجته "ف"، مدرسة، بشبرا الخيمة، بطعنها 6 طعنات نافذة 4 منهم بالبطن واثنتان منهما بالظهر، حبسا مطلقا حتى جلسة 5 سبتمبر المقبل، لبيان الحالة الصحية النهائية للمجني عليها والمرافعة الختامية للدفاع.

ترجع بداية الواقعة إلى أن المتهم والمجني عليها تزوجا منذ فترة، وأنجبا طفلا، إلا أن المتهم كان ينفق أمواله على أمور لا علاقة لها بالمنزل، كما أنه كان يستولى على راتبها ولا يعطيها منه إلا القليل، وتطور الأمر إلى التطاول بالأيدي على المجنى عليها، إلى أن انتهى بها الأمر لطلب الطلاق بالمعروف، لكن المتهم لم يرضخ لطلباتها ورفض طلبها للطلاق.

وانتقلت المجني عليها وطفلها إلى منزل والدها الذى كان مغلقا بعد وفاة والدها، وأسفل شقة شقيقتها المتزوجة بنفس العقار، ومكثت بها فترة، إلى أن انتظرها المتهم في الساعة السابعة صباحا أسفل العقار وخلال ذهابها إلى العمل، وكان برفقتها طفلها، وعرض عليها العودة مرة أخرى لمنزلها إلا أن المجني عليها رفضت الرضوخ لطلبه، فسدد لها المتهم 4 طعنات بالبطن، وعندما سقطت على الأرض سدد لها طعنين بالظهر.

وتجمع الأهالي بالمنطقة وألقوا القبض على المتهم وسلموه للشرطة التي حضرت على الفور، ونقل المجني عليها للمستشفى، والتي لازالت حتى الآن بحالة خطرة بالرعاية المركزة، وأمرت النيابة بحبس المتهم، وتحريات رجال المباحث حول الواقعة، ثم إحالته للمحاكمة عن جريمته.