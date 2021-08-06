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بايدن يصف مقتحمي الكونجرس في يناير الماضي بـ"المتطرفين والإرهابيين"

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، العناصر التي اقتحمت مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في 6 يناير الماضي بأنهم "غوغاء من المتطرفين والإرهابيين".

وأضاف بايدن - في خطاب مشترك اليوم الخميس، من البيت الأبيض إلى جانب النائبة كامالا هاريس، حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية - أن ما حدث لم يكن ديمقراطية، لكن "تمردا وأعمال شغب" وغير دستورية.

وأشاد الرئيس الأمريكي بجهود أفراد الشرطة، وذلك في المراسم التي أقيمت من أجل تكريم هؤلاء الأفراد الذين دافعوا عن مبنى الكونجرس خلال اقتحامه في يناير الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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