رئيس تونس يدلي بتصريحات حاسمة حول الوضع السياسي

ابوظبي - سيف اليزيد - أدلى الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، بتصريحات حاسمة حول الوضع السياسي في بلاده.

وقال الرئيس سعيد إنه «لا عودة إلى الوراء»، ولا حوار مع «خلايا سرطانية».ففي 25 يوليو الماضي، أقال سعيد رئيس الحكومة هشام المشيشي، وجمد عمل البرلمان لمدة شهر قابل للتجديد.

وأوضح سعيد، في مقطع مصور نشرته الرئاسة، ردا على الدعوات لإجراء محادثات: «لا حوار إلا مع الصادقين»، ولا يمكن الحوار مع «الخلايا السرطانية».

وأضاف: «خبز وماء ولا عودة للوراء» في إشارة لشعار شهير ردده المحتجون في 2011 ضد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، حين صدعت حناجرهم بشعار «خبز وماء وبن علي لا».

ودعا اتحاد الشغل ذو التأثير القوي، وكذلك الولايات المتحدة وفرنسا، إلى الإسراع بتعيين حكومة جديدة. ويعِد اتحاد الشغل خريطة طريق للخروج من الوضع الحالي، ويقول إنه سيقدمها للرئيس سعيد.

وظهر رئيس الوزراء المعزول هشام المشيشي علنا ​​لأول مرة منذ إقالته، اليوم الخميس، في صور نشرتها هيئة مكافحة الفساد، وقالت إنها التقطت اليوم الخميس في مكتبها أثناء تصريحه بممتلكاته.