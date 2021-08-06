واشنطن تؤكد مسؤولية «الحوثي» عن المعاناة الإنسانية في اليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن ميليشيات الحوثي الإرهابية مسؤولة عن الكثير من المعاناة التي شهدها الشعب اليمني، وأسوأ كارثة إنسانية في العالم معظمها من صنع الإنسان والفاعل في هذه الحالة هم الحوثيون.
وأشار برايس، خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، دعا عند زيارته الأسبوع الماضي للمنطقة الحوثيين إلى وقف إطلاق النار في مأرب وجميع أنحاء البلاد، حيث إن القتال قد زاد من معاناة الشعب اليمني بسبب رفض الحوثيين الانخراط في اجتماع لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات سياسية.
وأفاد برايس بأن أميركا تواصل دعم الدبلوماسية لمعالجة الظروف الإنسانية، وللتوصل إلى اتفاق بين الأطراف يمكن أن يخفف من معاناة الشعب اليمني.