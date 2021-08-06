روسيا تعلق على هجوم حركة طالبان في أفغانستان

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علق مسؤول روسي كبير، اليوم الخميس، على الهجوم الذي تشنه حركة طالبان في أفغانستان على العديد من المدن والأقاليم في محاولة للسيطرة عليها.

ونقلت وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الروسية قوله إن هجوم حركة طالبان في أفغانستان «يفقد زخمه تدريجياً» مع حاجة الحركة للموارد اللازمة للاستيلاء على مدن كبرى.واستشهد ألكسندر فيكانتوف، نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، بوقائع تمكنت فيها قوات الحكومة الأفغانية من استعادة بعض المناطق التي استولت عليها طالبان الشهر الماضي، رغم أنه أضاف أن نشاط مسلحي الحركة كان ملحوظاً الشهر الحالي قرب مراكز إقليمية كبيرة.

وقال فيكانتوف «تحتاج طالبان إلى موارد من أجل السيطرة على المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة كابول. هجومها يفقد زخمه تدريجيا».

وأضاف نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية أن روسيا ستستمر في الضغط من أجل إجراء محادثات سلام.

وكثفت حركة طالبان هجماتها منذ بدأت الولايات المتحدة الانسحاب من أفغانستان.