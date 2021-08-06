البنتاغون: خطر جديد في النشاط الإيراني بالمنطقة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

أكد مسؤول في “البنتاغون” أنهم يراجعون “خطط طوارئ للتعامل مع أي متغيرات قد تحصل في الشرق الأوسط والخليج بعد الاعتداءات الإيرانية ضد الملاحة الدولية”.

وكشف في حديث تلفزيوني أن هناك “معلومات استخباراتية تفيد أن ثمة خطراً جديداً في النشاط الإيراني بالمنطقة”.

توازياً، قالت “البنتاغون”، في وقت سابق، الاثنين، إن تقييمها لاعتداء إيران على ناقلة النفط “مختلف هذه المرة”، مؤكدة أن “الخيارات كلها متاحة”.

جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، التي أدلى بها في مؤتمر صحفي، أكد أن “الرد على إيران بشأن الهجوم على ناقلة النفط سيكون جماعيا”.